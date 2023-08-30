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Resmi Gazete'ye 30 Ağustos molası

Resmi Gazete'nin bu günkü sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle yayımlanmadı.

Güncel
  • 30.08.2023 07:31
  • Giriş: 30.08.2023 07:31
  • Güncelleme: 30.08.2023 07:33
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Resmi Gazete'ye 30 Ağustos molası
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'ye 30 Ağustos molası verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugünkü Resmi Gazete yayımlanmadı. 

Gazetenin her gece yayına verildiği https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinde "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır." açıklaması yer aldı. 

2018 yılından beri internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete, ihtiyaç duyulan sayıda matbu şekilde de yayımlanabiliyor.

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