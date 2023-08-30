Resmi Gazete'ye 30 Ağustos molası
Resmi Gazete'nin bu günkü sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle yayımlanmadı.
Resmi Gazete'ye 30 Ağustos molası verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugünkü Resmi Gazete yayımlanmadı.
Gazetenin her gece yayına verildiği https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinde "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır." açıklaması yer aldı.
2018 yılından beri internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete, ihtiyaç duyulan sayıda matbu şekilde de yayımlanabiliyor.