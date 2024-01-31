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Resmi Gazete’de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 31.01.2024 07:50
  • Giriş: 31.01.2024 07:50
  • Güncelleme: 31.01.2024 07:54
Kaynak: DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. 

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. 

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