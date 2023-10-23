Ressam Alev Özas, İstanbul tablosunu 28 Ekim'de tamamlıyor: Guinnes Rekorlar Kitabı’na geçecek

Ressam Alev Özas, Cumhuriyet'in 100. yılına yüksekliği 2.90 metre, uzunluğu 50 metre olan panoramik, dev bir İstanbul resmi armağan ediyor.

Tek parça tuvalde yapılan ilk eser olma özelliği taşıyan tablo Guinnes Rekorlar Kitabı’na da geçecek.

Dev esere vurduğu ilk fırça darbesinden bu yana durmaksınız çalışan Alev Özas, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 15:00'de "Son Fırça Darbesi" etkinliği ile resmi tamamlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan sonra gerçekleştirilecek müzayedede elde edilecek gelirin bir kısmı kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

"Son Fırça Darbesi" etkinliği Ataşehir'deki Watergarden AVM'de saat 15.00'de gerçekleştirilecek.