Reuters anketinde dolar tahmini: 2024'te kaç lira olacak?

Reuters'ın yaptığı ankete göre, birçok gelişmekte olan ülke para birimi 2024'te dolar karşısında değer kazanacak. Ankete göre, bu yıl sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 10 civarında değer kaybeden Türk lirası ve Güney Afrika Randı'nın yakın zamanda kayıplarını telafi etmesi beklenmiyor. TL tahmini veren kurumların tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin üç ay sonra 30 lira, altı ay sonra 31 lira, 1 yıl sonra ise 33 lira seviyesinde olması bekleniyor.

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Fotoğraf: Depophotos

İngiliz haber ajansı Reuters'ın gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimlerinin performansına yönelik anket düzenledi. Anket birçok gelişmekte olan ülke para biriminin 2024'te dolar karşısında değer kazanacağını öngörürken, değer kazanması beklenmeyen Türk Lirası'nın (TL) ise 33 lira seviyesine geleceği kaydedildi. Reuters anketine göre, gelişmekte olan piyasa para birimlerinin çoğu 2023'teki kayıplarını telafi edecek ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi artıracağı yönündeki bahisler nedeniyle gelecek yıl dolar karşısında hafif yükselişle işlem görecek. Reuters'in 1-5 Aralık tarihleri ​​arasında 45 stratejist arasında yaptığı ankete göre, gelişmekte olan ülke paraları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesiyle dolar karşısındaki bu yılki kayıplarını gelecek yıl telafi edip hafif yükselecek. Ancak Türk Lirası'nın yakın vadede değer kazanması beklenmiyor. Ankete katılan gelişmekte olan para birimlerinin yarısından fazlasının, özellikle de Asya'nın gelecek yıl kazançlarını sürdüreceği ve bazılarının 2023'teki kayıplarının tamamını telafi edeceği öngörülüyor. TL BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 35 DEĞER KAYBETTİ TL bu yılın başından beri, dolar karşısında yüzde 35 oranında değer kaybetti. Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ankette TL tahmini veren kurumların tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 28,9, üç ay sonra 30, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33 olması bekleniyor.