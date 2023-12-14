Reuters anketine katılanların tamamı aynı fikirde: TCMB kaç puan faiz artıracak?

Reuters’ın piyasa anketine göre Merkez Bankası'nın, haftaya gerçekleşecek toplantıda, politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 42.5 seviyesine çekerek, sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayı toplantısının ardında faiz kararını önümüzdeki hafta perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

TCMB'nin bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan bu ay 250 baz puana düşürmesi bekleniyor. TCMB bir önceki metinde mesajını verdiği üzere, kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacak.

TCMB, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan olmak üzere altı toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artırmıştı.

PİYASA ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde politika faizi artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

2024'ÜN SONUNDA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYABİLİR

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.