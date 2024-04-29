Rezerv kararının yarattığı haksızlığa karşı direniyor

Haber Merkezi

Diyanet Vakfı’na ait 29 Mayıs Sitesi’nde rezerv alan kararının yarattığı haksızlığa karşı site halkının direnişi 150 gündür sürüyor. İstanbul Üsküdar Küçüksu’daki 134 daireden oluşan ve 110 dairesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim Yatırımları AŞ’ye ait 29 Mayıs Sitesi’nde yaşayan yurttaşlar, 6306 sayılı Yasa kapsamındaki rezerv alan ilanı uygulamasıyla konutlar riskli olmamasına rağmen tahliyeye zorlanıyor.

Evrensel’in haberine göre, 10 Ekim 2022’de rezerv alan ilan edilen, sahte karot örneği ile riskli alan ilan edilmeye çalışılan konutlar için malikler ve kiracılar birleşip kendileri ayrıca karot örneği ve tahliyeye ilişkin ise 13 ayrı dosyadan yürütmeyi durdurma kararı aldırılmasının ardından yürütmeyi durdurma kararları bir bir iptal ediliyor.

Yakın zamanda kalan son iki yürütmeyi durdurma kararının da iptal edileceğini belirten sitede kalan ve her gece yaktıkları ateşin başında bekleyen 13 aile, haziran ayının sonuna kadar evlerinde kalmaya devam etmek istiyor. Vakıf yetkilileri bu talebi kabul etmeyerek aileleri altyapı hizmetini kesmekle ve zorla tahliye etmekle tehdit ediyor. Bu hukuksuz durum karşısında ailelere sunulan tek çözüm olan 5 bin TL kira desteğine ise aileler tepki gösteriyor. Yurttaşlar, 150 gündür süren direnişlerine devam edeceklerini söylüyor.