Rıdvan Gündoğdu, yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine yeniden Rıdvan Gündoğdu atandı.

Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.

Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesiyken ilk olarak 4 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.

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RIDVAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

01.10.1968 tarihinde Keçiborlu'da doğdu. İzmir İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini Karabük'te bedelli olarak yapmıştır.

Isparta hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gündoğdu; sırasıyla Özalp/Van, Tuzlukçu/Akşehir, Köşk/Aydın, Kemer/Antalya, Urla/İzmir, Kadıköy/İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekteyken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca 04 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.