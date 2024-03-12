Rıfat Esad, İsviçre'de savaş suçundan yargılanacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı bildirildi.

İsviçre Federal Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye ordusunun eski subaylarından Rıfat Esad hakkında Federal Ceza Mahkemesi'ne savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Esad, Şubat 1982'de Hama'daki operasyonların komutanlığı yaptığı sırada silahlı çatışma ve halka yönelik yaygın saldırı bağlamında öldürme, işkence, zalimane muamele ve yasa dışı gözaltı emirleri vermekle suçlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Savcılık tarafından Federal Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin, Şubat 1982'de Suriye silahlı kuvvetleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatışmanın bir parçası olarak, Hama kentinde meydana gelen olaylara dayandığı bildirildi.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşu TRIAL International'ın şikayeti üzerine Federal Savcılığın Aralık 2013'te Esad'ın Hama'daki operasyonların komutanı olduğu dönemde işlediği savaş suçları şüphesiyle ceza soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Ceza davası, evrensellik ilkesi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğraması temelinde açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda yapılan bir polis kontrolü, sanığın soruşturmanın açıldığı tarihte İsviçre topraklarında olduğunu ortaya koydu. Federal Savcılığın ceza davasında çok sayıda mağdur davacı olarak yer alıyor" denildi.

Federal Savcılığın, başvurularını Bellinzona şehrinde Federal Ceza Mahkemesi önündeki ana duruşmada sunacağı da bildirildi.

İddianamede, Hama'da çoğunluğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahminine yer verildi.

HAMA'DA NE OLMUŞTU?

Nusayri olan Hafız Esad'ın darbeyle iktidara gelmesi, ülkedeki Sünni grupların tepkisini çekiyordu. Müslüman Kardeşler ülke çapında silahlı bir ayaklanmaya girişti. Örgüt, 1970'lerin sonlarından itibaren Suriye içinde sivil ve askeri hükümet görevlilerini, Hristiyanları ve altyapı tesislerini hedef alan gerilla savaşı başlattı.

Dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler'in başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşattı. 27 gün süren bu süreçteki ölü sayısına ilişkin net bir veri bulunamazken 10 bin ila 40 bin kişinin ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.