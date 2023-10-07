Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Kartal’da açıldı

Mahir KANAAT

Kartal Belediyesi’nin çocuklara kitap okumayı sevdirmek, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla inşa ettiği Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi açıldı. Törende edebiyat dünyasının koca çınarı olarak nitelendirilen, 7 Temmuz 1993’de hayatını kaybeden şair, yazar Rıfat Ilgaz saygı, sevgi ve özlemle anıldı.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Rıfat Ilgaz’ı da yeni nesile anlatmak ve aktarmak o’nu yeni nesille buluşturmadan olmazdı. Bugün burada Rıfat Ilgaz’ı anmak, anlamak onun ortaya koyduğu efsane eseri Hababam Sınıfı’nı oyuncu arkadaşlarımızla tekrardan hatırlamak, ailesi ile buluşmak mutluluk verici. Eminim bizi duyuyor ve hissediyorlardır. Burası Kartal’ın tüm çocuklarına ait” diye konuştu.