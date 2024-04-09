Risk büyük: Mühendis şantiyeden koparılacak

Emek Servisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan son değişiklikleri eleştirdi. İMO, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Yönetmelikte daha önce yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığı belirtilen açıklamada, “Yapı üretim sürecinde önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, şantiye şefinin önemli bir görevi bulunduğuna dikkat çekilerek “Bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi, ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması, işçi sağlığının gözetilmesidir. Topraklarının yüzde 93`ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye`de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiştir. Şantiye şefliğinin daha esnek bir hale getirilmesi kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.