Riskli alana ev yapılıyor

Afette yıkılan Kurucaova Mahallesi’nde evlerin yapımı için seçilen alan, fay hattına yakın. Yurttaşlar tepkili.

Maraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Malatya Kurucaova’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın köy evi yapımı için belirlediği alanın fay hattına çok yakın olduğu ve tarım arazisi olarak kullanılması gereken alanda olduğu belirlendi. Köylüler, bakanlığın bu karardan vazgeçerek köy evlerinin zemini sağlam bir yere yapılmasını isteyerek dün bir eylem yaptı. Kurucaova’da evlerin yapılmak istendiği tarlalarda bir araya gelen yurttaşlar adına konuşan Hasan Aşkın şunları söyledi:

“1971 ve 74’te AFAD tarafından köyümüz kuruldu. AFAD tarafından yapılan evlerle köy buraya göç etti. 1986 Sürgü depreminde ise AFAD’ın 1974’te yaptığı evler yıkıldı, 1986’da tekrar yapıldı. 1986’da yapılan evler ise bu 6 Şubat depreminde yine yıkıldı. Bunun sebebi ise yer bilimcilerin anlattığına göre köyümüzün ovanın ortasında kurulu olması. Köyümüz tarıma elverişli, bina yapımına uygun değildir. Köyümüz iki dağın arasıdır. DAF buradan geçiyordur. Görüyorsunuz. Dağlar karşıdan patladı. Sondajlarımız yıkıldı. Tarlalarımızın bazı yerleri yükseldi, bazı yerleri alçaldı. Biz bunları kepçeyle düzelttik. Sondaj vuruyoruz, 50 metrede saniyede 30 litre su çekiyoruz. Kolavyel topraktır, 70 ile 100 metre arasında dolgudur. Yani o kadar somut deliller var ki, 2006’da yer bilimcilerin burada akademik bir çalışma sonucu buranın kesinlikle riskli bölge olduğunu döne döne anlatıyor. Bu ovalara ev yapılır mı? Zemin uygun değil”

KURUCAOVA ENDİŞELİ

Yetkilere seslenen Aşkın "Burası, üç dere yatağı, heyelan bölgesi, çığ bölgesi, kolavyel toprak, fay hattına yakın. Her şey somut ve açık ortada. Acilen bu işin önlemini alın" dedi.

Bir yurttaş da “Buraya hem jeoloji mühendisleri tarafından çürük raporu verilmiş, ayrıyeten tarım alanı, millet geçiniyor. Buraya 200 ev yapılacaksa 100 ev de mağdur olacak” diyerek tepki gösterdi. Kurucaova sakinleri evlerin dağlık alanlara yapılması gerektiğini dile getirdi.