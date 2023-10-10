Riva'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Beykoz Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel 10.10.2023 11:26 Giriş: 10.10.2023 11:26

Güncelleme: 10.10.2023 11:30 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA