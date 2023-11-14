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Riyakar başbakan Sunak, Siyonist bakanı kovdu

Dünya
  • 14.11.2023 06:00
  • Giriş: 14.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 14.11.2023 08:23
Riyakar başbakan Sunak, Siyonist bakanı kovdu
Rishi Sunak

Dış Haberler Servisi

İngiltere’de kabine değişikliğine giden Başbakanı Rishi Sunak, Filistin'e destek gösterilerini yasaklatmaya çalışan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Sunak, Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atadı. Filistin ile destek gösterilerini “nefret yürüyüşü” olarak nitelendiren Braverman, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda “çifte standart uygulamakla” itham etmişti.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu. Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, Brexit kararı sonrası istifa etmişti. Muhalefetteki İşçi Partisi, Cameron'un dışişleri bakanı olarak atanmasını "çaresizliğin son nefesi" olarak nitelendirdi.

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