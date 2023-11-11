Rıza Çalımbay ilk basın toplantısını yaptı: Önce taraftarı kazanmamız gerekiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Ne olursa olsun çağrıldığım an seve seve işimi yaparım. İşimin çok zor olduğunu biliyorum. Benden önce gelen arkadaşlardan daha zor bir durumdayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Daha farklı şeyler olacağına yürekten inanıyordum" dedi. Taraftarın üzgün, kırgın ve sinirli olduğunu belirten Çalımbay, önce taraftarı kazanmaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbol hayatım burada başladı, burada bitti. Şu anda başladığım dönem, ilk başladığım zamana benziyor. Ben buraya teknik direktör olarak ilk başladığımda başkan beni çağırmıştı, 'Burada çalışır mısın' dedi, ben de 'Çalışırım' dedim. Rizespor da beni bıraktı. Böyle sıkıntılı bir dönemde gelmiştim. İyi bir şekilde bitirmiştik. Takımın durumu şu anda pek iç açıcı değil. Amacımız, bunu iyi analiz edip sorunları bulmak. Bugün hafif bir antrenmana sonra da maça çıkacağız. Benim için bu durum dezavantaj. Oyuncularımızla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka bir şekilde çıkacaklar. Bu krizi iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"BENDEN ÖNCE GELEN ARKADAŞLARDAN DAHA ZOR BİR DURUMDAYIM"

Göreve daha önce gelseydi farklı bir konumda olabileceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim. Bana bir görev verildikten sonra benim 'yok' demem mümkün değil. Bu 2 maç olur, başka bir şey olur. Nereye kadar giderse. Sıkıntılı bir durum var. Ne olursa olsun çağrıldığım an seve seve işimi yaparım. İşimin çok zor olduğunu biliyorum. Benden önce gelen arkadaşlardan daha zor bir durumdayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Daha farklı şeyler olacağına yürekten inanıyordum. Zamanı çok iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR, ÜZGÜN, KIRGIN VE SİNİRLİ"

Taraftara destek çağrısında bulunan Çalımbay, "Beşiktaş'ın hemen hemen her maçına gittim. Taraftarlar, üzgün, kırgın ve sinirli. Takım istenilen sonuçları alamıyor. Öncelikle bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Bana göre taraftar, 12'nci adam derler ama bence 1'inci adam. Onlar olmazsa bizim bu kaostan çıkmamız mümkün değil. Onlar bize destek verirse biz bu işi çok iyi şekilde başarabiliriz. Ben taraftara inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yarın oynayacakları Başakşehir maçını iyi bir şekilde geçmeleri durumunda önlerinin açık olduğuna inandığını aktaran Rıza Çalımbay şöyle konuştu:

"Dün başkanla konuştuktan sonra arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Bu takımın oynadığı oyun ve oyuncuların kapasitesi bu değil. Mutlaka sıkıntılar var ama onu aşmak için zaman gerek. Zaman yok. Benim için en önemli şey bu maçı geçmek. Bu maçın ardından ara var ve bir yere kampa gideceğiz. Ondan sonra da bambaşka bir şekilde döneceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapacağımız kampta sorunları çözüp sonraki maçlara daha iyi şekilde devam edeceğiz. Çok krizli takımlara gittim. Öncelikle krizi çözüyorduk sonra işimize bakıyorduk. Sabahtan beri önümde dosya… Takımı yazıyorum. Sakat çok, sıkıntılı olanlar çok. Ne olursa olsun sakat olan oyuncuyu oynatmayacağız. İyi bir şekilde bu maçı bitirdikten sonra önümüz açılacak. En kritik maç, Başakşehir maçı."

"BU TAKIM YİNE ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK ZORUNDA"

Beşiktaş başkanlığına aday olan isimlerin kendisini aradığını belirten Çalımbay, "Beşiktaş kulübünde kongre süreci de olsa antrenör de gitse başkan da gitse kalanlarla bu takım yine şampiyonluğa oynamak zorunda. Beni başkan adayları aradılar. Hepsi de değerli insanlar. Ben zamanı düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Yine aynı şeyleri yapabilir. Hırslı ve arzulu bir şekilde girersek buradan alnımızın akıyla çıkarız" dedi.

"O RIZA İLE BU RIZA ARASINDA FARKLAR VAR"

Beşiktaş'ta ilk çalıştığı dönem ile şu anki dönemi değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Ben ilk geldiğim dönem yine taşın altına elimi koydum. Kupadan ve Avrupa kupalarından elenmiş, alt sıralardaki bir Beşiktaş almıştım. O sene sadece Galatasaray'a yenilmiştik ve Avrupa kupalarına gitmiştik. O Rıza ile bu Rıza arasında farklar var. O zamanlar transfer konusunda sıkıntılar yaşamıştık. O zaman da çok mutluydum. Geldiğimiz bu süreçte herkes farklı düşünebilir. Ben onlardan korkmuyorum. Ne kadar zaman gelirse elimden gelen bütün gayreti gösteririm" diye konuştu.

"GELEN ARKADAŞLAR BİRAZ DAHA HAZIR GELSEYDİ BU TAKIM BAMBAŞKA OLURDU"

Yapılan transferlerin çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran Çalımbay şunları söyledi:

"Oyuncuların içine girmek gerekiyor. Bu bir haftamızı alır. Genç arkadaşlarımızı da kullanmamız gerekiyor. Şu anda nereye transfer yapalım sorusuna zor cevap veririz. Alınan oyuncular bana göre iyi isimler. Kariyerleri mükemmel. Bana göre hazır değillerdi. İstediklerini yapamadılar. Bakhtiyor Zaynutdinov milli takımında çok iyi işler yapıyor ama yeri sol bek değil. Mecburiyetten oynatıldı. Herkesi yerinde oynatmaya çalışacağız. Elimde bir sol bek varsa başkasını o bölgede oynatmayacağım. Gelen arkadaşlar biraz daha hazır gelseydi bu takım bambaşka olurdu."

"BU GRUPTAN DA ÇIKABİLİRDİK"

Daha önce takımı devralsaydı Avrupa Konferans Ligi grubundan çıkabileceklerini söyleyen Rıza Çalımbay, "Keşke beni daha önce çağırsalardı. Takımı tanımış olurduk. Sivasspor ile Avrupa Konferans Ligi'ne gittik, gruplardan çıktık. Bu gruptan da çıkabilirdik. Arkaya bakmaya gerek yok. Önümüzde bakmamız gerekiyor. Transfer yapma şansımız yok. Elimizdeki arkadaşlarla iyi bir şekilde kaynaşıp başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRDE LİDERLİK VASFI YOKSA KRİZİ ÇÖZME ŞANSI SIFIR"

Dün takımdaki oyuncularla yaptığı görüşmedeki izlenimlerini aktaran Çalımbay şunları söyledi:

"Ben karşımdaki oyuncunun ne duymak istediğini çok iyi biliyorum. Lider oyuncuların ortaya çıkması gerekiyor. Teknik direktörde liderlik vasfı yoksa krizi çözme şansı sıfır. Dün arkadaşlarımızı gördüğümde hepsinde bir kırgınlık ve mental yorgunluk var. Ben de kendilerine 'Bundan sonra her şeyi başka türlü yapacağız' dedim. Bunun için zaman çok önemli. Bir günde bir şeyi düzeltmemiz mümkün değil."

"ÇIKACAĞIMIZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SIRF TARAFTAR İÇİN OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Yapmaları gereken ilk şeyin taraftarın tekrar güvenini kazanmak olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "Taraftarı kazanmamız gerekiyor. Çıkacağımız Başakşehir maçında sırf taraftar için oynamamız gerekiyor. Onlar çok kırıldı. Onun için de iyi bir şekilde başlamamız gerekiyor. Taraftara galibiyet lazım. İlk maçta herkesin her şeyini ortaya koyması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ BİTMEZ"

Beşiktaş'ın sezona havlu atmadığını aktaran Çalımbay, "Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Türkiye Kupası var, lig var. 3-4 maç kazandığınızda çok iyi yerlere gelebilirseniz. Karamsarlıkla devam ederseniz daha da aşağılara düşersiniz. Kendime, ekibime ve oyuncu arkadaşlarıma inanıyorum. Oynadıkları oyun, onların oyunu değil. Bunun üzerine çok daha fazlasını koyabilirler" dedi.

"LİGDE NEYİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Rıza Çalımbay, kendi ekibiyle göreve geldiğini ve bir aksilik olması durumunda aralarına yeni bir isim katabileceklerini söyledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan tablosunda farkı açmış olmalarına rağmen ligin bitmediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Ligde neyin ne olacağı belli olmaz. Sivasspor'da 19 maç namağlup giderek Avrupa kupalarına vize almıştık. Bunu yapmamak için bir neden yok. Bu kadroyla da yapabilirsin. Devre olunca transfer yaparsan eksik bölgelere, istediğinizi yapabilir ve yukarıdakileri yakalayabilirsiniz. Beşiktaş'ın her zaman yukarıya oynaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BURAK İLE GÖRÜŞMEDİM"

Beşiktaş'ın dün yollarını ayırdığı Burak Yılmaz ile göreve geldikten sonra görüşmediğini açıklayan Çalımbay, "Burak benim sevdiğim bir insan. Onunla birlikte Eskişehir'de ve Trabzonspor'da çalıştık. Futbolculuğu gerçekten mükemmeldi. Burak ile görüşmedim. Burak'taki tek durum, erken başlaması. Çok hırslı birisi. Antrenörlükte belli bir yere gelmeniz gerekiyor. Ekibimiz olması gerekiyor. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladığınızda ekibinizin çok iyi olması gerekir" dedi.

"ALTYAPIDAKİ ARKADAŞLARIMIZA ŞANS VERECEĞİZ"

Takımda sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı altyapıdan yetişen oyunculara şans vereceğini vurgulayan Rıza Çalımbay, "İdeal bir on bir ve oturmuş bir takım yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın avantajlı yönü bu. Altyapıdaki arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Cenk ve Aboubakar, Başakşehir maçında oynayamayacak ve diğer arkadaşlarımıza şans vereceğiz. İnşallah onlar şanslarını iyi şekilde değerlendirecektir" diye konuştu.