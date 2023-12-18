Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi 10 gün uzatıldı

Beşiktaş’ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bugün bitecek sözleşmesini yeni yönetim, 27 Aralık tarihine kadar uzattı.

Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 10 gün uzatıldı.

10 Kasım 2023’te göreve getirilen Rıza Çalımbay’ın bugüne (18 Aralık Pazartesi) kadar opsiyonu bulunuyordu.

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamın bugün sona eren opsiyonu 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir."

Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir.



Saygılarımızla.

Beşiktaş… pic.twitter.com/w0QE1Moiya — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 18, 2023

Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında en az 2 maçta daha görev alacak.

27 Aralık’ta yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.