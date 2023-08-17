Rıza Sarraf’a aidat borcu için icra takibi: Dairelerine haciz konuldu

Rıza Sarraf'a ait dairelerin 400 bin lirayı bulan aidat ücretinin ödenmemesi sonrasında icra takibi başlatıldı. Üç kişilik kayyım heyeti, savcılığa, Sarraf’a ait dairelerinden birini satarak biriken borçların ödenmesi teklifinde bulundu. Nihai karara göre hareket edilecek.

Rıza Sarraf'a ait Beylikdüzü'ndeki dairelerin 400 bin lirayı bulan aidatı için icra takibi başlatıldı. Ayrıca dairelere de haciz konuldu.

2017 yılının Kasım ayında Türkiye'deki mal varlığına el konulan Sarraf'ın dairelerinin icra üzerinden satışı ise mümkün değil.

Savcılık tarafından atanan üç kişilik kayyım heyeti ise Sarrafa ait dairelerden birinin satışa sunularak aidat borcunun ödenmesi yönünde teklifte bulundu.

Mart 2016’da gittiği ABD’de tutuklu yargılanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Sarraf’ın Türkiye’deki mal varlığına Kasım 2017’de el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarraf’ın yanı sıra yakınlarının şirketlerine ve gayrimenkullerine tedbir kararı koydu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Sarraf adına kayıtlı gayrimenkuller arasında Tuzla’da bulunan bir mobilya fabrikası, Kapalıçarşı’da bir dükkân, Bahçelievler’deki bir rezidansta yer alan 2 ofis ile Beylikdüzü’ndeki bir sitede yer alan 8 daire bulunuyor.

OFİSLER KİLİTLİ DURUMDA

Sarraf'ın Tuzla’daki fabrika binası bir yıl önce kiraya verildi. Benzer şekilde Kapalıçarşı’daki dükkan da kirada. Sarraf’ın şirket merkezi olarak kullandığı Bahçelievler’deki iki ofis ise, devam eden soruşturma nedeniyle kiraya verilemiyor. Zarrab’ın bir dönem ortağı olduğu şirketin inşa ettiği Beylikdüzü’ndeki ‘Bella Park’ projesindeki 8 dairesi ise, site yönetiminin başına dert olmuş durumda. Daire aidatları yıllarca ödenmedi. Yönetim, 400 bin lirayı bulan borç için icra takibine geçti. Sarraf’a karşı başlatılan takip sonrası dairelere haciz konuldu. Ancak, el koyma kararı olduğu için dairelerin icradan satışı hukuken mümkün görünmüyor.

İŞÇİLER PARASINI ALAMADI

Savcılık, el konulan varlıklar için 3 kişilik kayyum heyeti atadı. Kayyım heyeti aylık gelen kira gelirlerinden ilk olarak vergi ve SGK borçlarını ödüyor. Konuya yakın bir kaynak “Ödenmeyen işçi ücretleri vardı. Gelen paralarla işçilerin paraları ödendi. Vergi ve SGK borçları da yapılandırıldı. Kira paraları geldikçe bu borçlar ödeniyor” diye konuştu

Aynı kaynak, “Site yönetimin başlattığı icra takibi sonrası Beylikdüzü’ndeki dairelerin birkaçı kiraya verildi. Gelen kiralarla biriken site aidatları ödenmeye çalışılıyor. 3 daire ise kullanıma hazır olmadığı için kiraya verilemedi” bilgisini paylaştı.