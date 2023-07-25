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Rize'de acil serviste silahlı saldırı: 5 yaralı

Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.07.2023 23:13
  • Giriş: 25.07.2023 23:13
  • Güncelleme: 25.07.2023 23:18
Kaynak: AA
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Rize'de acil serviste silahlı saldırı: 5 yaralı

Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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