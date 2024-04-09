Rize'de baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde başı kopmuş erkek cesedi bulundu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35-40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Baş kısmı kopmuş, yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlçenin Büyükköy beldesinde Demirciler köyünde gübre vermek için ailesiyle çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, gelen kötü koku üzerine çevrede gezinirken baş kısmı kopmuş, elinde tüfekli kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, 35- 40 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin, yanında ise tabanca ve bu kişiye ait olabileceğini düşündüğü çanta buldu. Savcılık incelemesi ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma intihar üzerinde duruyor.

GÜBRE VERİRKEN BULDU

Cesedi bulan Halil İbrahim Kazanbaş, "Buraya geldiğimizde pis bir koku aldık. Kovayı gübre doldurdum ve işe koyuldum. Gübre verdiğim sırada içinde elbise olan kırmızı bir çanta buldum. Biraz daha ilerlerken yerde sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Bira daha yakına gidince kafatası gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu.

'CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUK'

Cesedi gördüklerine korktuğunu söyleyen Mustafa Kazanbaş da "Bu arazi bizim çay bahçemiz. Çayın gübresini vermeye geldik. Pis bir koku aldık. Babam bahçede gezerken insan cesedi buldu. Elinde tüfek olan cesedi görünce korktuk. Ben 40 yaşındayım, köyümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.