Rize'de bir gün önce ibadete açılan camiye yıldırım düştü

Rize'nin Pazar ilçesinde 2023 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlanıp dün hizmete açılan tarihi Akmescit Camisi'ne yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle caminin çatısı ve halıları yandı.

Rize'de, dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına, bugün sabaha karşı isabet eden yıldırım nedeniyle çıkan yangında çatı ve halılar yandı.

Pazar ilçesi Akmescit köyünde, 2023'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, dün ibadete açılan caminin çatısına sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yıldırım isabet edince yangın çıktı.

Alevler kısa sürede camiyi sararken, köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülüp, kontrol altına alınırken cminin halıları ve çatısı yandı.

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Restorasyon projesi kapsamında; caminin dış cephe duvar temizliği, mihrap ve ahşap yapılarının onarımı, ısıtma ve ses sistemi yenilenmesi ile kalem işi süslemelerinin ortaya çıkartılması çalışmaları yapılmıştı.