Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde

Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde sürüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

Sahil Mahallesi mevkiinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan 52 yaşındaki Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Olumsuz hava koşullarının güçleştirdiği arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tekneyle açık denizde, diğer görevlilerde kıyıda yürütüyor.

Helikopterle de havadan destek verilen çalışmalarda AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.