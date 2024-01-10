Rize'de ekmeğe büyük zam

Asgari ücrete gelen zammın ardından hemen her ürüne zam gelirken Rize'de ekmeğe büyük zam yapıldı. 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlenirken, yeni fiyatların 11 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

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Fotoğraf: AA

Rize'de Fırıncılar Odası'nın artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam talebinde bulundu. Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin kasım ayı toplantısında alınan karara göre, kentte 250 gramı 8,50 TL'den satılan ekmek fiyatlarına 11 Ocak Perşembe gününden itibaren yeni bir zam yapılacak. Zümrüt Rize'de yer alan habere göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatların 11 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. Kentte 6 ay önce 240 gramı 6 liradan satılan ekmeğin gramajı 250 gramaja çıkarılmış ve 8,5 liradan satılmaya başlanmıştı.