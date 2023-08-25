Rize'de şiddetli yağış: Yol çöktü, 11 ev tahliye edildi

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda toprak kaymaları meydana geldi, 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde ise yolda çökme yaşandı. Rize Valisi Baydaş, yağışın bazı yerlerde 200 kilogramın üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 11 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 40 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde toprak kayması dolayısıyla 32 köy yolu ulaşıma kapandı, 10 araç da zarar gördü.

Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Aynı noktada 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı.

VALİ BAYDAŞ: 200 KİLOGRAM ÜZERİNDE YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın dün geceden itibaren Çayeli ilçesi Büyükköy ve Aşıklar vadileri ile Güneysu ilçesinde etkili olduğunu söyledi.

Yağışın bazı yerlerde 200 kilogramın üzerinde gerçekleştiğini belirten Baydaş, bazı yerlerde birtakım çökmeler ve heyelanlar meydana geldiğini vurguladı.

Baydaş, AFAD, jandarma, DSİ, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerinin sahada olduğunun altını çizerek, "Biz de sayın milletvekilimizle beraber sahayı geziyoruz. Bölge müdürlerimiz burada. Yetkili, ilgili kim varsa olaya müdahale ediyoruz. Çayeli tarafında geceden tedbiren boşalttığımız evler var. Boşaltılmış metruk bir evde çökme meydana geldi. Can kaybımız yok, yaralımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Baydaş, ilgili kurumların ekiplerinin sahada hem temizlik hem de zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmaların bugün tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Çayeli ilçesinde etkili şiddetli yağış nedeniyle 11 ev tahliye edildi / AA

Yağışın durduğunu ifade eden Baydaş, "Can kaybı olmamasına seviniyoruz, hamdediyoruz. Geriye kalan bütün tespitler ve yapım onarım işleri de süratle tamamlanacak. Burada da yolda bir çökme var. Tek taraflı olarak yolu çöktüğü andan itibaren veriyoruz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yaptılar. İnşallah su seviyesi tamamlandıktan sonra burada da gerekli çalışmayı yapıp yolu açacağız. Geçmiş olsun diyorum tüm hemşehrilerimize" dedi.

Baydaş, gazetecilerin, "Bölge için yağış uyarısı var mı?" sorusu üzerine, "Bu şekil olağanüstü bir uyarı yok ama deniz suyu sıcaklığı yüksek. Deniz suyu sıcaklığından da kaynaklı yoğunlaşma bazlı zaman zaman devam edeceği akşam saatlerine kadar, ama bu şiddette bir uyarı yok. Yalnız yine dere kenarlarında olan hem vatandaşlarımızın hem de iş makinelerinin dikkatli olmasını sağlayacağız. Bu şiddette, bu yoğunlukta yani burada 206 kilogram bir yağış var, bu şiddette bir beklentimiz yok" diye konuştu.