Rize Subaşı’nda SOL Parti rüzgarı: MHP etkisi kırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimde Rize'de 30 yıl aradan sonra CHP'ye geçen Pazar ilçesine bağlı bir Hemşinli köyü olan Subaşı'nda MHP'nin etkisinin kırılarak 46 oy aldığını, SOL Parti'nin ise 139 oy ile birinciliğe yerleştiğini belirtti.

AKP'nin büyük hüsrana uğradığı yerel seçimde Türkiye'de rüzgar muhaleftin lehine esmeye başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Subaşı köyünde SOL Parti rüzgarı esiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de yayımlanan bugünkü yazısında, "Rize’de MHP’den Sol Parti’ye geçen köy" başlığıyla Subaşı köyüne ilişkin detayları aktardı.

Rize'nin Pazar ilçesinin 30 yıl aradan sonra CHP'ye geçtiğini aktaran Saymaz, "Pazarlılar çok mutlu... Bu ilçenin Subaşı köyünde ise (eski adıyla Haçapit) Sol Parti rüzgarı esiyor. Subaşı, bir Hemşin köyü" ifadelerine yer verdi.

CHP’den milletvekili olan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Subaşı köyünün en şöhretli ismi olduğunu aktaran Saymaz detayları şöyle aktardı:

"Oğlu Erkan Haberal, önceki dönem MHP Ankara Milletvekiliydi. Köyün bir başka siyasi siması, Sol Parti’nin eski Genel Başkanı Alper Taş. Şiirleri Grup Yorum tarafından bestelenen şair İbrahim Karaca ve müzisyen Gökhan Birben de Subaşı’nın diğerşöhretleri. Gökhan Birben, ne kadar solcu ise... Kuzeni Serkan Birben ise o kadar ülkücü. Birben, 2018’de MHP’den Rize milletvekili adayı oldu. O seçimde MHP, Subaşı’nda 240 oyla birinci çıktı. Bu 31 Mart’ta ise Alper Taş’ın kardeşi Koray, Sol Parti’nin İl Genel Meclisi’ne aday oldu. Subaşı’nda bu kez Sol Parti, 139 oyla birinciliğe yerleşti. MHP’nin oyu ise 46’ya düştü."