Rize’de Bilim Kültür Sanat Evi Erdal Güney'in katılımıyla açılacak

Ahmet Şaban Zehiroğlu, Hatice Cancı ve Hüseyin Özgür Uzun’un kuruculuğu üslendiği Rize Bilim Kültür Sanat Evi, 26 Ocak Cuma Rizeliler ile buluşacak.

Sanatçı Erdal Güney’in de katılacağı açılış, saat 13.30’da gerçekleşecek.

Rize Bilim Kültür Sanat Evi’nin kurucuları Ahmet Şaban Zehiroğlu, Hatice Cancı ve Hüseyin Özgür Uzun açılışa ilişkin yaptıkları çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde Kültür ve Sanat alanındaki eksikleri gidermek, kadınları ve gençleri önceleyen, kimseyi dışlamadan sürecin içerisinde katarak büyüyen bir Bilim Kültür Sanat Evi açmak üzere yola çıkıyoruz.

Üniversite öğrencilerimizden kadınlarımıza, gencimizden yaşlısına herkesin buluşma noktası olması istediğimiz bu mekanı açtığımız için çok heyecanlıyız. Burada her kesimden insanımızla oturup sohbet edecek, çeşitli etkinliklerde bir araya geleceğiz. Kitap okuma gruplarından film gösterimlerine, atölyelerden tartışma gruplarına pek çok aktivite gerçekleştireceğiz. Rize’de kültür/sanat faaliyetleri alanındaki açığı kapatmak öncelikli hedefimiz. Rize Bilim Kültür Sanat Evi’nin şehrimize umut ışığı olmasını umuyoruz ve de diliyoruz.”