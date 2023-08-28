Rize’de çay fabrikasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan özel bir çay fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'de özel bir çay fabrikasında çıkan yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Güneysu ilçesine bağlı Kiremit Köyü Akarsu mahallesinde bulunan Ataçay'a ait çay fabrikasında saat 11.30 sıralarında çıktı.

Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan çay fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyüyünce çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında söndürürken, ilk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı öğrenildi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Serdar K. isimli şahıs ise sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.