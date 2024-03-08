Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi '1.2 milyon TL'lik prim' iddiasına yanıt

Çaykur Rizespor, bu akşam oynayacakları Galatasaray maçı öncesi futbolcularına maça özel 1,2 milyon TL prim verileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maça özel 1,2 milyon TL prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Çaykur Rizespor'un maça özel futbolcularına yüksek miktarda prim vereceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor'da 'Galatasaray maçı öncesi 1,2 milyon lira prim verildi' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir."