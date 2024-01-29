Roboski bu toprakların utancı ve kanayan yarası

Haber Merkezi

Roboski İçin Adalet Girişimi, Roboski Katliamı’nın 145’inci ayı dolayısıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde açıklama yaptı. “Katiller Bulunsun! Roboskî, bir daha asla” pankartının açıldığı açıklamada, basın metnini İHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Aslı Saraç okudu. Roboskî’ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyeceğini belirten Saraç, “Bu yönetimsizlik her gün bizi öldürüyor. Roboski Katliamı, bugün yaşadığımız yeni faşist, baskıcı politikaların bir başlangıç eşiğidir. Bugün de bu baskının sürdüğünü görüyoruz.

Halfeti’de, 12’nci yıldönümünde katliamı sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 Eğitim-Sen üyesi okul müdürü, önce gözaltına alınıyor, sonra ise kınama cezası verilerek başka ilçelere sürgün ediliyor. Katliam, böyle mi örtülmek ve unutturulmak isteniyor?” diye sordu. Katliamın arkasındaki gerçeklerin açığa çıkartılması için kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapan Saraç, "Her ayın 28’inci günü Roboski Katliamı’nı hatırlatmaya, haykırmaya, ‘Gelin sesimizi birlikte yükseltelim’ demeye devam edeceğiz. Roboski; devletin sınavı, bu toprakların utancı, kanayan yarasıdır." ifadelerini kullandı.