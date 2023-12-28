Roboski Katliamı'nın 12. yılı: İnsanlık vicdanı unutmayacak

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçakları ile katledilmesinin üzerinden 12 yıl geçti. Katliamın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı ancak insanlık vicdanının yaşananları diri tutacağı vurgulandı.

Kayhan AYHAN

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 yılında 19’u çocuk 34 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları ile bombalanarak katledilmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

Roboski Katliamı'nı başından beri takip eden ve 'Roboski: Uludere'nin Gözyaşları' kitabının yazarı eski TBMM CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, yaşanan hukuksuzluğu BirGün'e anlattı.

Katliamın üzerinden 12 yıl geçtiğini ama adaletin gelmediğini vurgulayan Gök, "Annelerin gözyaşları dinmedi. Roboski karartılmaya ve kapatılmaya halen de devam ediyor. Biz de unutturmamaya çalışıyoruz. Yazdığım Roboski Uludere'nin gözyaşları kitabıyla olayın tüm gerçeklerini, ayrıntılarını belgeleriyle anlattım. Uludere devletin tüm üst kademesinin sorumluluğunda gerçekleşen bir olaydır. Adaletin önüne gelmemesinin en büyük nedeni de budur" dedi.

34 yurttaşın hemen hemen tamamının çocuk olduğunu vurgulayan Gök, "4 tanesi 13 yaşında, 20 tanesi ise 18 yaşındaydı. Her biri günde 150 lira para kazanmak için Irak'ın diğer tarafına gidip mazot getirmeye çalışan yoksul aile çocuklarıydı. Ailelerine birer katkı sağlamaya gayret eden çocuklardı. Hayatlarının baharında, hayattan koparıldılar. Sorumlular çok açık ve net devletin tüm üst kademesidir. Ve bu olayla ilgili ne yazık Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda AKP'li üyelerin karşıoyuyla bir rapor hazırlanamadı. Bizim muhalefet şehrimiz vardı. İçişleri Bakanlığı müfettişi raporunda da soruşturma izni verilmemiştir. Ve sonuçta askeri savcılık da takipsizlik kararı vermiştir. Dolayısıyla 34 çocuğumuzun öldüğü bir olay hiçbir tahkikata uğramadan kapatılmaya çalışılmaktadır. Ama insanlık vicdanı bunu diri tutmaya devam edecektir. Ve Uludere'ye, Roboski'ye adalet mutlaka gelecektir" ifadelerini kullandı.

Katliamda yakınlarını kaybeden eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ise "28 Aralık 2011’de Roboski’de 17’i çocuk 34 insanı hunharca, alçakça katlettiler. Katlettikleri yetmiyormuş gibi bu cansız, parçalanmış bedenlerin içinde olduğu tabutların sıralı haliyle dalga geçiyorlar. İnsanlıktan çıkıyorlar, barbarlaşıyorlar. Bu kareden utanç duyacakları yerde zevkten dört köşe oluyorlar. Sonra çıkıp diyorlar ki "Kürtler bizim kardeşimiz" dişlerinin arasında bu insanların kanı akıyorken. Tarih sizi barbar diye anacak, bu barbarlığınızı hesabını er geç vereceksiniz. 28 Aralık 2011’de yapılan MGK’ye katılanlar hesap verecek" açıklaması yaptı.

DARMADAĞIN ÇOCUKLUK

Cansel Encü, katliamın yaşandığı gün 10 yaşındaydı. Kendisinden 3 yaş büyük olan ağabeyi 13 yaşındaki Muhammed Encü’yü katliamda kaybetti. MA’ya konuşan Encü, gülümseyerek evden çıkan ağabeyinin soğuk cenazesinin bir traktörün kasasında eve dönmesinin travmasını henüz atlatmış değil. O günü asla unutmadığını ifade eden Encü, "O anda hissettiğim şeyi dile getiremiyorum. Onun bir daha gelmeyeceğini hissettim. Çok zor bir çocukluk geçirdik. Düşünsenize traktör üstünde bir sürü cenaze önünüzden geçiyor. O olaydan sonra darmadağın bir çocukluk geçirdim. O günden beri kendimize gelmiş değiliz. Adalete inancım da yok. Adalet olsaydı bunca yılda gelirdi" diye konuştu. Encü, üniversiteye hazırlık yaptığını ve avukat olmak istediğini, bu adaletsizliğin hesabını sormak için çalışacağını söyledi.

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Anıt hazırlandı

Gök, yazdığı kitabın gelirinin tamamını ailelere bağışladığını açıkladı. Ailelerle görüşerek çocukların anılarını yaşatmak için bir anıt hazırladığını söyleyen Gök, "Bir ağlayan anne ve çocuk figürünü tasarladığım bir anıt yaptım. Bu anıt yeni bitti. Kaidesini kış şartlarından dolayı köyde yapamadık. Aileler uygun gördüğünde bu anıtı köye onların uygun gördükleri yere yerleştirmeyi planlıyoruz. Hayattan koparılan bu çocuklarımızın da anısını sonsuza kadar yaşatmaya çalışacağız" dedi.