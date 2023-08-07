Rock müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray yaşamını yitirdi

Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, Kanada'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır ikinci adresi Kanada’da bulunan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray, yaşamını yitirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koray'ın vefat haberiyle ilgili mesaj paylaştı. İmamoğlu, "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum." dedi.