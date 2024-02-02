Rocky serisinin Apollo Creed'i yaşamını yitirdi

Sylvester Stallone'nin başrolünü oynadığı, unutulmaz boks filmi serisi Rocky'nin ilk dört filminde Apollo Creed rolünü oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Sylvester Stallone'nin başrolünü oynadığı, unutulmaz boks filmi serisi Rocky'nin ilk dört filminde Apollo Creed rolünü oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü aktörün ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadeleri yer aldı.

CARL WEATHERS KİMDİR?

Carl Weathers, Amerikan sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu, yönetmen ve eski profesyonel futbolcudur. 14 Ocak 1948 tarihinde New Orleans, Louisiana, ABD'de doğan Weathers, özellikle Apollo Creed karakterini canlandırdığı "Rocky" film serisiyle ün kazanmıştır.

APOLLO CREED KARAKTERİ

Apollo Creed, "Rocky" film serisinin ikonik karakterlerinden biridir ve Carl Weathers tarafından canlandırılmıştır. Apollo Creed, seride bir boks şampiyonu olarak tanıtılmış ve Rocky Balboa'nın (Sylvester Stallone tarafından canlandırılan) hem rakibi hem de dostu olarak önemli bir rol oynamıştır.