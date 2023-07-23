Rodos Adası'nda yangın sürüyor: Yunanistan'daki en büyük tahliye operasyonu yapıldı

Rodos Adası'nda orman yangını kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Ada'dan dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirilirken, Yunanistan İklim Bakanlığı bunun, "ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu ifade etti.

Dünya 23.07.2023 14:04 Giriş: 23.07.2023 14:04

Güncelleme: 23.07.2023 14:08 Kaynak: AA

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