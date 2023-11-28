Roger Waters'a Şili ziyaretinde Palestino forması hediye edildi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu "Palestino Futbol Kulübünün forması" hediye edildi.

Pink Floyd grubunun efsane solisti ve baş gitaristi George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu "Palestino Futbol Kulübü'nün forması" hediye edildi.

Palestino Spor Kulübünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.

Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.

🎸 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘅 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 🇵🇸



🇨🇱 En su paso por Chile, visitamos al artista británico y le hicimos entrega de la camiseta más linda del mundo.



✊🏻Roger, gracias por compartir nuestros valores, nuestra solidaridad con Palestina y darle voz a #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/KJWpidWSdl — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 27, 2023

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.

Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilmişti.

ŞİLİ'DE YAŞAYAN FİLİSTİNLİLERİN KURDUĞU PALESTİNO TAKIMI

1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.