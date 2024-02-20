ROK'un programında küfürlü tartışma
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu programda yazar Mustafa Albayrak ve gazeteci Ümit Zileli arasında tartışma çıktı. Tartışmada küfürler havada uçuştu.
Lider Haber TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı Barometre programında küfürlü tartışma yaşandı.
Yazar Mustafa Albayrak ve gazeteci Ümit Zileli arasındaki tartışmada küfürler havada uçuştu.
Albayrak, Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" dedi.
İki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu.
Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığırından çıktı" dedi.