Roma'da hastanede yangın: 4 ölü

İtalya’nın başkenti Roma’daki San Giovanni Evangelista Hastanesi'nde çıkan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan San Giovanni Evangelista Hastanesi'nde dün (11 Aralık Cumartesi) yangın meydana geldi.

İtalyan itfaiyesi çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ekiplerin müdahalesi ve hızlı tahliye sonucu yangının trajik boyutlara ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Yangın, başkent Roma’nın doğusundaki Tivoli bölgesinde bulunan San Giovanni Evangelista hastanesinde çıktı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, hastanedekilerin itfaiye merdivenleriyle tahliye edildiğini, ancak 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

"YÜZDEN FAZLA KİŞİ KURTULDU"

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde trajedinin engellendiğini belirterek şunları söyledi:

“Dün Tivoli'deki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Yangına anında müdahale eden itfaiye ve polis teşkilatı personeline şükranlarımı sunuyorum. Binanın tahliye edilme hızı ve alevlerin kontrol altına alınmasında gösterilen cesaret ve kararlılık, yüzden fazla kişinin kurtarılmasını mümkün kılmış ve yangının daha da trajik boyutlara ulaşmasını önlemiştir."