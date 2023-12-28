Romanya Schengen Bölgesi’ne dahil olacak

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Mart 2024 itibarıyla Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne dahil edileceğini duyurdu.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, ülkesinin Schengen Bölgesi'ne dahil edileceğini açıkladı.

Ciolacu, 2024 yılının Mart ayından itibaren Romanya'nın hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesinin avantajlarından yararlanacağını belirtti.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Romanya Başbakan Ciolacu, “13 yıl sonra Romanya nihayet Schengen'e katılacak. Bu konuda siyasi bir anlaşmamız var. Gelecek yılın Mart ayından itibaren Romenler hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesinin avantajlarından yararlanacaklar. Köstence Limanı'nın önemi bir anda katlanarak artacak. Ayrıca 2024 yılında kara sınırı için müzakereleri tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu ulusal proje için çok çalışıldı. İlgili herkese ve özellikle de geçen yıl Schengen kapısı tamamen kapanmış gibi görünmesine rağmen faaliyetlerini sürdüren bu hükümetteki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

AVUSTURYA VETO ETMİŞTİ

Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Birliği’ne (AB) 2007 yılında katıldı.

Haziran 2022’de düzenlenen oylamada Hırvatistan Schengen Bölgesi’ne katıldı, ancak Avusturya ve Hollanda, yasadışı göçmen akışı nedeniyle Romanya ve Bulgaristan’ın bölgeye katılımına karşı oy kullandı.

SCHENGEN BÖLGESİ

Schengen Bölgesi, Lüksemburg'un, Schengen kasabasında 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşmasını uygulayan yirmi yedi Avrupa ülkesinin topraklarını kapsamaktadır. Schengen bölgesi, alan içinde ve dışında seyahat edenler için sınır kontrolleri ile uluslararası seyahat edenler için tek bir devlet gibi ancak herhangi bir iç sınır kontrolü olmadan çalışmaktadır.