Romanya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 ölü, 33 yaralı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Bükreş’teki bir akaryakıt istasyonunda art arda iki patlama meydana geldi.

Feci patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 26’sı itfaiye eri olmak üzere 33 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk patlamanın bölgede büyük bir yangına yol açtığı, alevlerin ise iki tanka ve yakınlardaki bir eve sıçradığı öğrenildi. Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan tankların risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi. Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.