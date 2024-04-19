Romario 58 yaşında sahalara geri dönüyor

Spor Servisi

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Romario, 58 yaşında yeşil sahalara dönme kararı aldı. Başkanlığını yaptığı America-RJ'de yeşil sahalara geri dönecek. 58 yaşındaki eski golcü, futbolculuk kariyerini 2009 yılında noktalamıştı.

43 yaşında kramponlarını aynı takımda asan Romario'nun 15 yıl sonra yeşil sahalara dönüşünün ardında çeşitli nedenler yatıyor. Romario'nun 29 yaşındaki oğlu Romarinho da America-RJ'de forma giyiyor. Brezilyalı efsane, oğluyla birlikte oynayacak olmanın da heyecanını saklamıyor. Döneminin en önemli yıldızları arasında gösterilen Romario, 1994'te Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazanmış ve Barcelona, Valencia ve PSV gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti.