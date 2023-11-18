Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen liman işçisi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir limanda demirli römorkörde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan liman çalışanı Fatih Karan hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı 18.11.2023 18:14 Giriş: 18.11.2023 18:14

Güncelleme: 18.11.2023 18:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da römorkörde çıkan yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Süleymanpaşa ilçesinde bir limanda demirli römorkörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, römorkörde hasara yol açtı. Dumandan etkilenen liman çalışanı Fatih Karan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.