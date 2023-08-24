Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı: Bir yıldız daha Suudi Arabistan’a gitti

Manchester City’nin İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte, Ronaldo’nun forma giydiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a transfer oldu.

Manchester City’de 5 yıldan uzun süredir forma giyen Aymeric Laporte, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anlaştı.

29 yaşındaki İspanyol stoper, geçen ay Al-Ahli’ye transfer olan City’den eski takım arkadaşı Riyad Mahrez ile birlikte Suudi Pro Lig’inde forma giyecek.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sevgili City taraftarları, bugün sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum” diyen Laporte, Manchester City’de geçirdiği zamanın önemli anlarını gösteren bir video yayınladı. Laporte, “Bu artık bizim tarihimiz. Teşekkürler ve çok yakında görüşmek üzere. Beş buçuk unutulmaz yıl sürdü. Sonsuza dek kalbime yakın tutacağım pek çok anı” dedi.

Laport böylece Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oldu.

Karim Benzema, N’Golo Kante, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler geçtiğimiz aylarda Premier Lig’den Suudi Arabistan’a giden önemli oyuncular arasında yer almıştı.