Rotterdam Limanı’nda şüpheli ölüm

Türkiye menşeli bir firmanın, Panama bayraklı kuru yük gemisinde kamarot olarak çalışan Özenç Sarıyıldız isimli Türkiye vatandaşı, Rotterdam Limanı'nda yaşamını yitirdi. Sarıyıldız’ın naaşı otopsi yapılmadan apar topar Türkiye’ye gönderildi. Ailesi, şüpheli ölümle ilgili suç duyurusunda bulunurken CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Dışişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Kılıç, Sarıyıldız’ın ölümü için, “Kaza mı, cinayet mi?” diye sordu.

Türkiye menşeli bir firmanın, Panama bayraklı kuru yük gemisinde kamarot olarak çalışan Özenç Sarıyıldız (44) isimli Türkiye vatandaşı, Rotterdam Limanı'nda yaşamını yitirdi.

Sarıyıldız’ın, 3 Aralık 2023 gecesi Hollanda Rotterdam Limanı’nda çalıştığı gemiye bindiği sırada, suya düştüğü iddia edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından Sarıyıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Akhisarspress'in haberine göre; Sarıyıldız’ın naaşı yetkililer tarafından Türkiye’ye gönderildi. Ancak Sarıyıldız’a otopsi yapılmadığı ortaya çıktı. Aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sarıyıldız’ın ailesi, olayın ihmal kaynaklı taksirle ölüme neden olma mı yoksa kasıtlı yapılan bir cinayet mi olduğunun araştırılmasını istedi. Özenç Sarıyıldız’ın naaşı olaydan 5 gün sonra 8 Aralık Cuma günü ikamet ettiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde defnetti.

İZMİR MİLLETVEKİLİ, BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Dışişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Kılıç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Denizci Özenç Sarıyıldız, 3 Aralık gecesi Rotterdam limanında çalıştığı gemiye binerken yaşamını yitirdi. Türkiye menşeili Şirketin iddiasına göre bu ölüm bir kazaydı. Olayın, kazara mı yoksa kasten bir cinayet mi olduğunun anlaşılması için otopsi yapılması gerekiyordu. Ancak Sarıyıldız, yaşamını yitirdikten sonra tam 5 gün boyunca Rotterdam’da tutuldu. 5 günün sonunda da denizcinin cenazesi, apar topar bir uçakla İzmir’e gönderildi. Aile yaşananlardan dolayı perişan durumda.

AİLE YALNIZ BIRAKILDI

Olay bir kaza olsa bile bu kazanın nasıl gerçekleştiği, kazaya gemideki güvenlik açığının neden olup olmadığı da yine burada yapılacak incelemeyle ortaya çıkacaktı. Ancak anladığımız kadarıyla Hollanda Hükümeti, bu konuda hiçbir görevini yerine getirmedi. Ve genç denizcinin cenazesi İzmir’e yollandı. Peki, Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı bu süreçte ne yaptı? Hiçbir şey yapmamış olacaklar ki; bugün aile cenazeleriyle yalnız başına bırakılmış durumda.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Denizci Sarıyıldız, öldü mü; öldürüldü mü? Bu ölüm bir kaza mı, cinayet mi? Eğer kazara yaşamını yitirdiyse, bu kazaya gemideki güvenlik açığı mı neden oldu? Bu ölümde geminin ait olduğu şirketin bir kusuru var mı? Sarıyıldız’ın ölümüne ilişkin soruları çoğaltmak mümkün, bu konuda hem Hollanda Hükümetini hem de Dışişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Ben de bu konunun takipçisi olacağım.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI

Sarıyıldız'ın ölümünün ardından, denizcilik sektöründeki çalışma şartları ve güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, gemilerde güvenlik açığı olmaması gerektiğini ve bunun için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle farklı ülke bayrakları altında faaliyet gösteren gemilerin sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik uygulamalarının, gemilerdeki güvenlik zafiyetleri ile birleştiğinde Sarıyıldız’ın vefatında olduğu gibi büyük sonuçlara sebebiyet verdiğinin altını çizen uzmanlar, güvenlik tedbirleri ve fiziki koşulların daha kapsamlı şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), gemilerdeki merdivenlerin ve diğer giriş-çıkış yollarının güvenli olması için çeşitli yönergeler yayınladığını, bu yönergelere göre, merdivenler sağlam ve düzgün, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış ve yeterli aydınlatmaya sahip olması gerektiğini dile getiren uzmanlar, denizcilik firmalarının bu yönergelere uymaması halinde bir çok vakanın olasılık dahilinde olduğunu belirtiyor.