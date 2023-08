RSF'den 'yapay zeka' için tüzük komitesi: 13 ülkeden 21 üye yer alıyor

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler, 13 ülkeden 21 üyenin yer aldığı ve yapay zekanın gazetecilik sektörü içindeki rolüne ilişkin bir komite oluşturdu. Çok sayıda kurum ortaklık ettiği komitede, yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanımına ilişkin bilgi, ilke, hak ve yükümlülüklere dikkat çekilecek.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) öncülüğünde, 13 ülkeden 21 üyenin yer aldığı ve medyaya yönelik bir "Yapay Zeka" tüzüğü hazırlamayı hedefleyen bir komite oluşturuldu. RSF’den Deloire, "Gazetecilik etiğini korumak ve yapay zekayı bilgi edinme hakkının hizmetine sunmak için sağlam ilkelere dayanan küresel bir taahhüde ihtiyacımız var" dedi.

RSF, medya endüstrisinde yeni olanaklar getirdiği kadar tehditlerin kaynağı da olan Yapay Zeka’nın medyada kullanımı konusunda tüzük geliştirme çalışmaları başlattı.

RSF’nin öncülük ettiği "Medyada Yapay Zeka Tüzüğü" çalışmalarına, Free Press Unlimited (FPU), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Etik Gazetecilik Ağı (EJN), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Dünya Haber Yayıncıları Derneği (WAN-IFRA), Avrupa Yayıncılık Birliği (EBU), Medya Gelişimi için Küresel Forum (GFMD) ile uluslararası araştırmacı gazetecilik örgütleri ICIJ ve OCCRP gibi çok sayıda kurum ortaklık ediyor.

Komite, "Yapay zekanın metin ve fotoğrafların çoğunu ürettiği bir ortamda güvenilir haber hakkı nasıl güvence altına alınabilir?" ,"Bir takım yazı işleri birimleri, gözden geçirme, hatta yeniden haber yazmak için lisansa tabi söylem modellerine başvurduğunda editoryal bağımsızlık nasıl korunabilir?" ,"Habercilik ortamının, öneri algoritmaları tarafından beslenen çok sayıda bilgi baloncuğu olarak parçalanması nasıl önlenebilir?" gibi sorulara yanıt arıyor.

13 ÜLKEDEN 21 ÜYE

"Medyada Yapay Zeka Tüzüğü" çalışmaları için bu kuruluşlardan, Jodie Ginsberg, Aidan White, Frane Maroevic, Ruth Kronenburg gibi temsilcilerin de yer alacağı uluslararası bir komite de oluşturuldu. Komiteye, 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Maria Ressa başkanlık edecek.

13 farklı ülkeden 21 üyenin yer alacağı komite, gazetecilik kuruluşları temsilcileriyle sınırlı olmayıp, her biri gazetecilik, dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında akademi ve teknoloji dünyasında öne çıkmış isimleri de bir araya getirecek.

İsimler arasında, Charlie Beckett (London School of Economics – Britanya), Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi), Emily Bell, (Columbia School of Journalism öğretim üyesi; ABD Tow Center for Digital Journalism Direktörü, Veysel Binbay (Asian Broadcasting Union – ABU – Malezya, teknoloji müdürü), Lisa Campbell (Independent Television Network –ITN- Britanya – İletişimler Müdürü), Camille François de (Fransa - Columbia University School of International and Public Affairs Bölümü öğretim üyesi) yer alıyor.

DELOİRE: SAĞLAM İLKELERE DAYANAN KÜRESEL BİR TAAHHÜDE İHTİYAÇ VAR

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yapay zeka tabanlı sistemlerin gazetecilik ve medya için çok önemli bir güçlüğü temsil ettiğine işaret ediyor: "Ne yazık ki, herhangi bir kuruluşun bu araçları etik ve makul bir şekilde kullanması için yeterli teşvik bulunmuyor. Gazetecilik etiğini korumak ve yapay zekayı bilgi edinme hakkının hizmetine sunmak için sağlam ilkelere dayanan küresel bir taahhüde ihtiyacımız var. Maria Ressa başkanlığında ve seçkin temsilcilerin yer aldığı bir komisyon tarafından hazırlanan bu tüzüğün uluslararası bir referans olacağına inanıyoruz."