RSF’nin 2023 raporu: 45 gazeteci öldürüldü

Haber Merkezi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2023 yılında 45 gazetecinin öldürüldüğünü ve 521 gazetecinin tutuklu olduğunu açıkladı.

RSF, 2023 yılına dair raporunu açıkladı. Yıl içerisinde 13’ü Gazze’de olmak üzere toplam 45 gazetecinin mesleki faaliyetlerini yürütürken öldürüldüğünün aktarıldığı raporda, 1 Aralık itibarıyla tutuklu gazeteci sayısının 521 olduğu kaydedildi. 9 gazetecinin örgütlü suçları, 6’sının da yolsuzluğu araştırırken öldürüldüğü kaydedilen raporda, meslekleriyle açık bir bağlantı tespit edilemeyenlerle birlikte Gazze’de 56 gazetenin öldürüldüğü belirtildi. Dünyada 54 medya temsilcisinin rehin, 84’ünün de kayıp olduğu açıklanan raporda, “Bu yıl öldürülen 45 gazeteciden 23’ü çatışma bölgelerinde, bunlardan 17’si de İsrail-Hamas savaşı sırasında katledildi” denildi. İran ve Türkiye’deki baskı yönteminin gazetecilerin yıl içinde sürekli tutuklanıp bırakılması üzerine kurulduğu kaydedilen raporda, “Türkiye’de 43, İran’da 58 gazetecinin yolu hapishaneden geçti. 569 tutuklu gazeteciden 258’i Çin (Hong Kong dahil), Myanmar, Belarus ve Vietnam’da bulunuyor” diye belirtildi. Kürt gazetecilerin iktidar için “özel hedef” teşkil ettiği belirtilen raporda, 2023’te 43 gazetecinin Türkiye cezaevlerinden geçtiğini, 7’sinin 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle halen tutsak olduğu, bunlardan 4’ünün “tedbir amaçlı tutuklu” bırakıldığı yer aldı. Dünyada 1 Aralık itibarıyla 67 kadın gazetecinin cezaevinde olduğu kaydedilen rapora göre, Çin, Belarus ve Myanmar erkeklerde olduğu gibi kadın habercilerde de tutuklamada ilk sıralarda.

54 GAZETECİ REHİN

Dünyada 54 gazetecinin rehin tutulduğu aktarılan raporda, bu yıl kaçırılan 7 gazeteciden 2’sinin hala kendilerini kaçıran örgütlerin elinde bulunduğu kaydedildi.