RTÜK Başkanı Şahin: “Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildi”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin “Atatürk” isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayınlamaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin “Atatürk” isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum” ifadelerine yer verdi.

AKP SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu kararın gündeme gelmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın" diye yazdı.

DİSNEY'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin Disney'in yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Işık, "Atatürk dizisiyle ilgili Ermeni Diasporası'nın her zamanki dezenformasyonlarından biri dönüyor. Yalan diasporası kendine yontmaya çalışıyor ama Disney'in kararında etkileri sıfır! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın sürece bizzat müdahil oldu. Yarın Disney bir açıklama yapacak" diye yazdı.