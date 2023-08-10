RTÜK ceza vermeye doymuyor

HABER MERKEZİ

Son zamanlarda kanallara verdiği kararlarla büyük tepki çeken RTÜK yine birçok kanala ceza yağdırdı. TELE1’e bir ceza daha veren RTÜK ayrıca KRT ve Power Türk’e de yaptırım uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı. Üst Kurul’un gündeminde ağırlıklı olarak müzik kanallarına ait raporlar yer alırken yine muhalif kanallar da masaya yatırıldı. Power Türk’te yayınlanan bir müzik klibinde, "kötü karakterin tüm buhranlarından çıkış yolu olarak ‘cinsel ilişkiyi’ ön plana çıkardığı” için RTÜK yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

Daha önce Merdan Yanardağ’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle TELE1’e “7 gün ekran karartma” cezası veren RTÜK, bu sefer de 15 Temmuz darbe girişiminin "demokrasi mücadelesi olmadığı" yönündeki ifadeler kullanılması, "başörtülülere hakaret edilmesi" ve "Kur’an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerinin aşağılanması" gerekçesiyle kanala 3 program durdurma ve idari para cezası verdi.

KRT’de yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında ise HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine “aykırı olduğu” gerekçesiyle kanala 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulandı.

S SPORT+ için de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupaları eleme maçlarında yayın boyunca ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle ekrana yerleştirildiği ve izinsiz bahis reklamlarının kullanıldığı gerekçesiyle 3 kez idari para cezası yaptırımı ile katalogdan çıkarma cezası uygulandı.