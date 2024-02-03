RTÜK, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür'ün YouTube üzerinden yayınlanan bir skeci sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

RTÜK Başkanı Şahin, Güldür Güldür Show'daki skeçte yer alan "gazilerle ilgili ifadeler" nedeniyle, program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum.

Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez.



Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır.… pic.twitter.com/go8XkO4qXX — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 2, 2024

KANALDAN AÇIKLAMA

Show TV, başlatılan incelemenin ardından söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediğini belirtilerek, "Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır" açıklaması yaptı.

‘GÜLDÜR GÜLDÜR’DEN ÖZÜR

Söz konusu skeç hakkında Güldür Güldür Show da bir açıklama yaptı. Tepki çeken 'skecin toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisi olduğuna' vurgu yapılan açıklamada, "Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz" denildi.