RTÜK, sansürün faili oldu

Susma Platformu’nun raporuna göre, geçen yıl birçok platforma yönelik en az 209 sansür uygulandı. Sansür uygulamasında 51 vaka ile televizyon ilk sırada yer alırken RTÜK ‘sansürün faili’ olarak gösterildi.

Haber Merkezi

Susma Platformu “Türkiye’de Sansür ve Otosansür 2023” yıllık izleme raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen yıl neredeyse gün aşırı bir sansür uygulandı.

209 sansür vakasından 51’inin çıkış noktası televizyon olurken onu yüzde 23,9 ile müzik sektörü ve yüzde 11 ile internet yayıncılığı takip etti.

Raporda RTÜK ‘sansürün faili’ olarak gösterilirken televizyon alanındaki 51 vakanın 42’sinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle sansürlendiğine dikkat çekildi.

Sansürün sıralanan vakalardan ibaret olmadığına dikkat çekilen raporda şöyle denildi: “Bu anlamda sonucun buz dağının görünen kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Sayının daha yüksek olduğunu bilsek de elimizdeki veriler sanatsal ifade özgürlüğüne dair genel bir fikir vermesi açısından önemli. Oyunculara yönelik adli soruşturma ve kovuşturmalar, yayın esnasında sahnelerin kesilmesi/buzlanması, oyuncuların sosyal medya paylaşımları nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi gibi çeşitli uygulamalara da rastlamak mümkün.”

CEZALANDIRMA ARACI

En sık karşılaşılan sansür yönteminin 86 vaka ile ‘yasaklama ve engelleme’ olurken onu da 58 vaka ile ‘idari yaptırımlar’ takip etti. Üçüncü en sık karşılaşılan sansür yöntemi ise ‘soruşturma ve adli tedbir uygulamaları’ olarak raporda yer aldı.

Kültür ve sanat alanında da adli süreçlerin kendi başına bir cezalandırma aracı olarak kullanıldığı aktarılan raporda, isnat edilen suçlamalar arasında “örgütlü suçlar”, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” öne çıktı.