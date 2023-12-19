RTÜK'ten yayın kuruluşlarına bir yılda 570 ceza

CHP'li vekil Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İYİ Parti'li vekil Selcan Taşçı’nın RTÜK’ün bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği ceza sorularına yanıt geldi. Verilen yanıtta bir yılda 570 ceza verildiği, değerlendirmelerde yayın kuruluşunun iktidara yakın ya da muhalif olmasının önemi olmadığı savunuldu.

Muhalefet milletvekillerinin bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında sordukları RTÜK’le ilgili sorulara yanıt geldi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı’nın RTÜK’ün bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorduğu, "İktidara yakın yayın kuruluşlarına ceza verilmezken muhalif kanallara neden çok yüksek cezalar kesilmektedir? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bu faaliyetleri kuruluş amaçlarına uygun mudur?” sorusuna verilen yanıtta kurulun 2023 yılı içerisinde 570 müeyyide uyguladığı kaydedildi.

570 cezanın yüzde 85’inin toplum sağlığını tehdit eden, izleyicileri yanıltmayı amaç edinen ve ticari iletişim sürelerine uymayan yayıncı kuruluşlara yönelik olduğu belirtilen cevapta, “Üst Kurul'da yayın denetimleri Üst Kurul uzmanları tarafından titizlikle gerçekleştirilmektir” denildi.

‘MUHALİF VEYA İKTİDARA YAKIN OLMASININ BİR ÖNEMİ YOK’



Cevapta ayrıca, "Üst Kurul uzmanlarımızca gerçekleştirilen denetimlerde yayıncı kuruluş ayrımı yapılmamakta, bir yayıncı kuruluşun ‘muhalif veya iktidara yakın' olmasının uzmanlarımız ve gerçekleştirilen denetim anlamında herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Kuruluşlarımızı böyle bir değerIendirme ile kategorize etmeyi de kabul etmemiz mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.



DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk de İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" kamu spotuna kurul tarafından onay verildiğini hatırlatarak, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) neden LGBT aleyhine kamu spotu yapmıştır?” sorusunu yöneltti.

Cevapta, “Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının isteği üzerine kendilerince hazırlanan bilgilendirici ve eğitici kamu spotları niteliğindeki filmleri ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda inceleyerek yayın ilkelerine uygun olanlar için tavsiye kararı vermektedir” denilirken “Söz konusu spot film de ilgili kuruluşlarca hazırlanarak Kurulumuza sunulmuş ve ilgili mevzuat kapsamında yayınlanmasına dair tavsiye kararı verilmiştir” ifadesi kullanıldı.