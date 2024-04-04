RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı

RTÜK, TRT Haber’i seçimlerde tarafsız kalmaması ve seçim günü yasakları çiğneyen yayınları nedeniyle incelemeye alacak.

Muhalefeti yok sayan tavrı nedeniyle tepki çeken TRT Haber’in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü yaptığı yayınlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleyecek.

RTÜK’ün CHP’li kontenjanından seçilen üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT Haber’in seçim yayınlarının tef taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki işlem yapılmasını istemişlerdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; seçimin bitmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu şikayetin incelenmesine karar verdi.

RTÜK, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıtmıştı. Erdoğan, Kurum ve AKP propagandası yapan TRT Haber’in o günkü yayınları incelemeye karar verdi.

RTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza vermişti.

TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar verebileceği öğrenildi.