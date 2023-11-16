RTÜK tümüyle partizanlaştı

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Çelenk, “Bu ülkenin kazanımlarını elinden alan ve yakın tarihli gelişmelerin önemli bir kısmında ve nefret suçlarında maalesef bakanlığınızın ya da bakanlığınıza bağlı kurumlarından önemli bir payı var. Bunların başında da RTÜK geliyor. RTÜK tümüyle partizanlaşmıştır. Yetkisini kurumun tarihinde hiç görülmemiş biçimde agresiflikle siyaset alanını dizayn etmek için kullanmaktadır. RTÜK, LGBTİ karşıtı nefret mitinglerine çağıran kamu spotlarının yayınlanmasına onay veriyor, suç işliyor” dedi.

Sevilay Çelenk

(Fotoğraf: ANKA)

Çelenk sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP ve AKP yandaşı yapılar iki sihirli sözcükle aile ve terör ile medyayı da yargıyı da yerel yönetimleri de ve hatta parlamentoyu da baypas etmenin yolunu bulmuştur. Oysa aile tarihin hiçbir döneminde AKP döneminde olduğu kadar ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak korumasız kalmamış ve incitilmemiştir.”