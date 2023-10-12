RTÜK üyeliğine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel Kurul'un 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen AKP Grubu'ndan Ebubekir Şahin, CHP Grubu'ndan İlhan Taşcı ve Yeşil Sol Parti Grubu'ndan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurul'un 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen AKP Grubu'ndan Ebubekir Şahin, CHP Grubu'ndan İlhan Taşcı ve Yeşil Sol Parti Grubu'ndan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.

YENİ ÜYE SEÇİMİ YAPILMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda; RTÜK’te görev süresi dolan üyeler yerine AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen üyeler için seçim yapıldı.

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda pargi kontenjanlarına göre adayların aldıkları oylar şöyle:

CHP kontenjanı: İlhan Taşcı 369 oy, Ali Taştan 12 oy.

AKP kontenjanı: Ebubekir Şahin 283 oy, Hayri Genç 97 oy.

YSP kontenjanı üye seçimi: Necdet İpekyüz 351 oy, Abbas Kılıçoğlu 11 oy.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM'DE



Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde Başkanlık seçimi yapılacak.